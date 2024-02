Patrick Beverley clashe déjà les Sixers

Patrick Beverley a annoncé son propre transfert avant tout le monde. Une nouvelle occasion de faire parler de lui... et de son podcast. C'est d'ailleurs à nouveau au travers de sa propre émission qu'il est revenu sur son échange des Philadelphia Sixers aux Milwaukee Bucks.

"Doc Rivers est allé chercher son gars - c'est à dire moi - et Nick Nurse a pris son gars, Kyle Lowry. Je vois ce que Nick voulait faire. Mec, je vais être sur le dos de Lowry quand on va jouer Philly. Comment osez vous me lâcher pour Lowry ?"

On imagine que les propos de Patrick Beverley vont motiver Kyle Lowry. On comprend aussi que le nouveau meneur des Bucks s'imagine plus fort que son remplaçant à Philly. Déjà, ça reste à déterminer, même si l'ancien All-Star et champion NBA n'est plus aussi fringant physiquement. Ensuite, Lowry apporte un leadership bien, bien différent de celui de Beverley et ça, c'est non négligeable.