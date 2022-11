Patrick Beverley suspendu 3 matches, la récidive ça coûte cher

La NBA en a eu assez de voir Patrick Beverley pousser des gens dans le dos. Le meneur des Los Angeles Lakers, expulsé cette semaine pour avoir bousculé Deandre Ayton par derrière et l'avoir projeté au sol, comme il l'avait déjà fait avec Chris Paul par le passé vient d'être suspendu pour 3 matches.

La ligue veut à la fois montrer à Beverley qu'elle condamne la récidive, mais aussi qu'elle va se montrer plus strict avec ces gestes dangereux. On se souvient que Markieff Morris avait manqué de longues semaines de compétition après avoir été poussé par Nikola Jokic dans des circonstances similaires la saison dernière.

Shams Charania de The Athletic précise bien que "les précédents occurrences de ce comportement chez Patrick Beverley" ont été prises en compte au moment de décider de la sanction. L'intéressé avait expliqué pour justifier son geste :

"Il y a une personne au sol, deux gars qui regardent de haut et qui se vantent, les arbitres n'interviennent pas pour séparer les choses, contrôler le jeu, alors je vais défendre mon coéquipier. Je ne peux pas accepter une telle chose. Evidemment, c'est malheureux que cela soit arrivé à la télévision nationale. Mais vous me connaissez : peu importe ce qui se passe, je suis toujours là pour protéger mes partenaires. Je suis un gars comme ça. Quand je mets ce maillot, je m'engage pour une équipe, pour une ville, c'est un peu ma devise".

Devin Booker, irrité, lui avait demandé, pour sa part, de commencer à pousser les gens par devant, plutôt que par derrière, critiquant une forme de lâcheté.

Beverley est sur les bases de sa plus mauvaise saison statistique en NBA bien qu'il bénéficie de son plus gros temps de jeu depuis 4 ans. L'ancien joueur de Houston, des Clippers ou encore des Wolves, tourne à 4.1 points, 2.9 passes et 3.9 rebonds à 26.6%.

Patrick Beverley éjecté pour un nouveau geste complètement stupide