Patrick Mahomes, la superstar NFL aurait pu percer dans le basket

Aux Etats-Unis, beaucoup de jeunes athlètes étudiants sont doués dans plusieurs sports et sont confrontés à un choix cornélien au moment de se spécialiser pour faire carrière. Allen Iverson a par exemple été un excellent quarterback au lycée, avant d'opter, à raison, pour le basket. L'inverse existe aussi. Si vous suivez un tant soit peu la NFL, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Patrick Mahomes. Le quarterback des Kansas City Chiefs, vainqueur du Super Bowl pour la troisième fois la nuit dernière après une nouvelle victoire contre San Francisco en prolongation.

A 1.91 m, il n'avait par exemple aucun mal à dunker. Considéré comme un potentiel meilleur joueur de tous les temps à son poste si sa trajectoire continue d'être aussi phénoménale, Mahomes a un temps songé à tenter de percer dans le basket. A la Whitehouse High School dans le Texas, le 10e pick de la Draft NFL 2017 était un baller talentueux.

Rémi Reverchon : « Brady vs Mahomes, ç'aurait pu être MJ vs Kobe »

Classé dans les talents à suivre par Max Prep et élu meilleur joueur de son district, Patrick Mahomes a finalement concentré son génie sur le football, après avoir également pensé suivre les traces de son père au baseball. Une riche idée, quand on sait qu'il a signé en 2020 le plus gros contrat de l'histoire du sport américain avec un deal à 503 millions de dollars sur 12 ans.

Le basket reste une passion intense pour le quarterback. A tel point que le General Manager des Kansas City Chiefs, effrayé de perdre sa pépite à cause d'une blessure dans un pick-up game, lui a formellement interdit de jouer au basket jusqu'à nouvel ordre. Stephen A. Smith d'ESPN avait d'ailleurs approuvé, indiquant que Patrick Mahomes "était trop précieux pour être autorisé à jouer au basket"...