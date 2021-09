Patrick Patterson vient faire le nombre aux Blazers

La plupart des franchises NBA ont bouclé leur effectif mais elles distribuent désormais les invitations pour le camp d'entraînement. Pour éventuellement dénicher un coup de dernière minute si un joueur venait à s'illustrer lors de la pré-saison. Les Portland Trail Blazers ont par exemple recruté Patrick Patterson. Son contrat n'est donc pas garanti.

Free agent F Patrick Patterson has agreed to a training camp deal with the Trail Blazers, sources tell ESPN. Patterson — an 11-year veteran — played the last two seasons with the Clippers.

