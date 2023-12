Paul George a une anecdote folle sur Larry Bird

On adore quand les légendes montrent, même à un âge avancé et longtemps après la fin de leur carrière, qu'elle sont bien des légendes. Larry Bird, justement surnommé "Larry Legend", a montré un jour aux joueurs des Indiana Pacers qu'il ne portait pas ce surnom pour rien. Dans son podcast, Paul George a ainsi raconté la première fois où il a vu Bird avec un ballon dans les mains, alors qu'il était dirigeant de la franchise et que PG13 y débutait sa carrière.

"J'ai une anecdote folle sur Larry Bird. C'était après un entraînement, on prenait des shoots. A cet instant, je ne l'avais jamais vu jouer, ni shooter. Ma vision de lui, c'était celle des vidéos Youtube et des clips à la télé. Donc on était en train de shooter et il allait sortir de la salle, mais le ballon a roulé dans sa direction.

Frère, il a pris ce putain de ballon pour tirer. Swish. A trois points. Il était en pantalon de costume, avec des mocassins. Il aurait pu se déchirer et envoyer un airball. Et je l'aurais considéré totalement différemment, du coup. Cet enfoiré n'était pas comme ça, non. Il a juste tiré avec ce putain de ballon et a quitté la salle sans dire un mot. Je suis qui je suis. Je suis ce putain de Bird".

Larry Bird avait entre 57 et 60 ans au moment des faits, puisqu'il s'agit de la période sur laquelle la présence de Paul George et la sienne, en tant que président des opérations basket, concordent.

