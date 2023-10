Paul George cash sur sa trace actuelle chez les Clippers

Lors de son arrivée en 2019 avec Kawhi Leonard, Paul George voulait écrire l'histoire aux Los Angeles Clippers. Quatre ans plus tard, le bilan est clairement négatif. Trop souvent blessé, ce duo n'a pas été capable de gagner un titre NBA.

Pire encore, les Californiens ont constamment déçu. Et George se montre lucide sur cette réalité. Au moment d'évoquer sa trace actuelle chez les Clippers, l'ancien joueur des Indiana Pacers n'a pas eu peur d'employer des mots forts.

"J'ai commencé à me demander : 'qu'est ce que je vais laisser derrière moi ? Au final, je veux que mes enfants se disent : 'mon père est un champion.' Mon héritage ici ? Juste je n'ai jamais été capable de finir.

De plusieurs manières, par rapport à mes blessures et mon incapacité à aller au bout. Donc je ne peux même pas dire - je n'ai jamais abordé un été en me disant : 'voici ce que je dois bosser pour m'améliorer, je dois faire ça'. Je dois juste essayer de trouver un moyen de rester en bonne santé.

On en revient toujours à la même chose, je n'ai rien gagné. Et je ne suis pas satisfait de ça. Je suis plutôt concentré. Je sais ce que j'attends de cette saison, de ce groupe et de moi. Si nous échouons, je veux au moins avoir l'occasion de dire que nous avons échoué réellement, plutôt que de ne même pas avoir une chance de nous battre", a commenté Paul George pour le LA Times.

A l'exception des Playoffs dans la bulle, les Clippers n'ont jamais pu compter sur Kawhi Leonard et Paul George à 100% en Playoffs. Alors que les deux hommes se trouvent en fin de contrat au terme de la saison, cet exercice 2023-2024 représente peut-être la dernière chance de cette association...

