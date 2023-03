Paul George et Gordon Hayward, derniers mohicans de la draft 2010

Ils ne sont plus que deux joueurs draftés en 2010 à avoir une place dans un roster NBA : Paul George et Gordon Hayward.

C’est seulement avec le recul des années que l’on peut vraiment juger la valeur d’une classe de draft. Et 13 ans après, le constat est sans appel : la promotion 2010 est vraiment l’une des plus faibles des dernières décennies. Quatre joueurs All-Stars en tout : John Wall, DeMarcus Cousins, Paul George et Gordon Hayward. Mais seuls les deux derniers sont encore en place dans la ligue ! En fait, à l’heure actuelle, ils sont même les deux seuls joueurs piochés en 2010 à avoir un poste en NBA.

Wall, premier choix et tête d’affiche de cette cuvée, a été transféré par les Los Angeles Clippers puis coupé par les Houston Rockets. Ce n’est pas du tout garanti qu’il retrouve un contrat l’an prochain. Sa carrière est peut-être déjà derrière lui, déraillée par de nombreuses blessures.

Evan Turner, son dauphin, n’a plus joué en NBA depuis 2020 alors qu’il n’a « que » 34 ans. Derrick Favors et Ekpe Udoh ont disparu des radars. DeMarcus Cousins est sans club malgré des bons passages dans des rôles limités en sortie de banc ces dernières années. Lui aussi a vu sa carrière prendre un tout autre tournant suite à des pépins physiques. Eric Bledsoe n’a plus du tout la cote.

La liste des autres joueurs draftés en 2010 ne fait pas rêver : Greg Monroe, Al-Farouq Aminu, Cole Aldrich, Xavier Henry, etc. Pour la petite comparaison, il reste encore de nombreux joueurs de la draft 2009 en activité avec des Blake Griffin, James Harden, Ricky Rubio, DeMar DeRozan, Jrue Holiday, Patrick Beverley, Danny Green, Patrick Mills et bien sûr Stephen Curry.

