Tiens, encore une mauvaise nouvelle hypothétique pour les Lakers... Elle concerne une annonce au contraire très positive pour les voisins et rivaux des Clippers. Paul George vise un retour cette semaine après avoir manqué les trois derniers mois de compétition.

Pourquoi le probable retour de "PG13" serait une mauvaise nouvelle pour LeBron James et ses partenaires ? Tout simplement parce qu'il existe un risque pas si improbable pour que les deux équipes de Los Angeles croisent le fer lors du play-in tournament. Les joueurs de Ty Lue sont 8e et ne rattraperont pas Minnesota, 7e. Si la logique est respectée avec l'avantage du terrain, les Wolves avanceront et les Clippers devront disputer un autre barrage contre le vainqueur de l'opposition entre le 9e et le 10e, donc possiblement les Lakers.

Les Clippers ont beau être vaillants et tenaces, leur force de frappe est infiniment supérieure lorsque Paul George est là. Sa blessure au coude semble résorbée et il passera des tests au jour le jour, avec comme objectif de participer à l'une des rencontres à venir contre Utah vendredi ou Memphis dimanche. On peut en tout cas être rassurés quant à sa présence lors du play-in tournament.

Histoire que la semaine soit définitivement enthousiasmante pour les Clippers, pourquoi ne pas remettre sur la table la rumeur d'un comeback de Kawhi Leonard en cas de participation aux playoffs pendant qu'on y est ?

Sources: After months of waiting, Paul George is targeting a return this week. As long as there are no setbacks, his return should be very near.https://t.co/sXpcoUQ1VK — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) March 28, 2022

