Paul Millsap bientôt libéré par les Nets ?

Paul Millsap n’aura pas servi à grand-chose aux Brooklyn Nets. Débarqué cet été en tant que free agent – dans l’optique d’y chercher sa bague – le vétéran a joué 24 matches pour 3,4 points et 3,7 rebonds de moyenne en un peu plus de 11 minutes. Relégué au bout du banc de la formation new-yorkaise, il va avoir une occasion de se relancer ailleurs.

Selon The Athletic, les Nets seraient prêts à lui trouver une nouvelle équipe où il pourrait avoir un rôle plus important. Le joueur de 36 ans devait avoir plus de responsabilités à Brooklyn mais le retour à la compétition de LaMarcus Aldridge avait finalement restreint son temps de jeu.

Paul Millsap tournait encore à 9 points et 4,7 rebonds avec les Denver Nuggets la saison dernière. Les Nets ne devraient pas en demander trop pour leur intérieur vétéran. Si jamais il n’est pas transféré, il est fort probable qu’il soit coupé après la deadline. Histoire de rebondir dans une autre organisation.