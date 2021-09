Paul Millsap serait « rincé », jalousie ou vraie inquiétude pour Brooklyn ?

A première vue, la signature de Paul Millsap aux Brooklyn Nets est un superbe coup. L'ancien intérieur du Jazz ou des Hawks n'était clairement plus dans son prime à Denver, mais il offrait toujours des garanties solides lorsqu'il était apte à jouer. Pourtant, en NBA, cette arrivée laisse plus perplexe qu'autre chose.

Selon un scout anonyme interrogé par Marc Berman du New York Post, peu de GM croyaient encore en Millsap durant cette intersaison.

"Je pense qu'il y a un consensus dans la ligue pour dire que Paul Millsap est rincé. Il ne leur donnera pas ce qu'ils ont perdu avec le départ de Jeff Green".

Jeff Green, qui a fait le chemin inverse vers le Colorado, apportait il est vrai de très bonnes choses pour compléter les forces du trio Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Millsap, 36 ans, n'avait déjà plus qu'un rôle minime chez les Nuggets. Le quadruple All-Star a participé aux 9 matches de Denver en playoffs, mais n'a passé que 12 minutes en moyenne sur le terrain.

A priori, les Nets ne lui demanderont pas beaucoup plus. LaMarcus Aldridge est revenu et on n'imagine pas Paul Millsap jouer 30 minutes par match la saison prochaine. S'il est capable d'apporter son expérience défensive, ce sera déjà très bien. Green apportait beaucoup à 3 points et dans sa capacité à étirer le jeu pour libérer les stars de l'équipe, mais la proposition financière de Denver était difficile à matcher pour les Nets.

Paul Millsap rejoint l'armada des Nets, c'est de plus en plus violent