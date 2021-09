Les Mavericks passés tout près d’associer Paul Pierce à Dirk Nowitzki ?

Dirk Nowitzki a fréquenté quelques grands joueurs aux Dallas Mavericks mais, contrairement à d’autres légendes, il n’a jamais été épaulé par des superstars de son calibre. Steve Nash commençait seulement à monter en puissance quand il jouait dans le Texas. Jason Kidd, à l’inverse, était sur la fin quand il a aidé l’Allemand à décrocher sa première bague de champion NBA. Mais Mark Cuban révèle que Paul Pierce aurait pu former un duo dévastateur avec le grand blond.

« Nous avions un transfert en place. Un échange à trois équipes. Et quand il a fallu valider le deal, la troisième équipe a cassé le truc parce qu’elle ne voulait pas envoyer un premier tour de draft aux Celtics », confie le propriétaire de la franchise texane.

Il n’a pas voulu en dire plus sur l’identité de la troisième formation. Mais Paul Pierce devait donc débarquer à Dallas d’après Cuban. Le seul élément qui nous semble étrange, c’est que l’accord aurait été trouvé en 2008 selon le proprio. Juste après le titre des Celtics ? Peu probable. Peut-être qu’il se trompe dans la date et pense plutôt à 2007, avant les arrivées de Kevin Garnett et Ray Allen à Boston. En tout cas, Nowitzki et Pierce auraient pu former un duo sacrément intéressant.

