Paul Pierce, des stripteases en live qui coûtent cher

ESPN n’aura pas tardé à réagir et la sanction est tombée pour Paul Pierce : il ne travaillera plus pour le géant médiatique US. Il s’est fait virer à la suite d’une vidéo postée sur les réseaux et qui a fait la polémique. On y voyait l’ancien joueur NBA, visiblement bien en forme et certainement pas sobre, en compagnie de plusieurs danseuses exotiques très peu vêtues. Un écart de conduite filmé qui n’a pas plu à ses employeurs. Mais la légende des Boston Celtics n’avaient pas l’air traumatisé par son renvoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Truth (@paulpierce)

Le futur Hall Of Famer annonce donc qu’il devrait vite rebondir. Reste à savoir où et comment. Ses analyses ne seront pas forcément regrettées. Paul Pierce faisait partie du pool de consultants d’ESPN depuis sa retraite en 2017. Mais il n’était pas spécialement le plus brillant dans le domaine.