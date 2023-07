Les Sixers s’alignent sur le contrat « piège » offert à Paul Reed

Ancien agent de joueur reconverti en GM, Justin Zanik connaît bien Daryl Morey. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur un contrat très particulier offert par les Houston Rockets, dirigés alors par Morey, à Omer Asik, représenté par Zanik à l’époque, en 2012. Ils avaient eu l’idée de formuler un contrat de 24 millions sur 3 ans, mais avec 15 millions garantis sur la troisième saison. Une somme conséquente onze années en arrière, surtout pour un joueur de devoir. C’est avec cette « poison pill » que les Rockets ont pu dénicher le Turc. Désormais à la tête du Utah Jazz, Zanik a voulu faire un coup similaire à Morey, président des Philadelphia Sixers, en essayant de rameuter Paul Reed à Salt Lake City.

Le Jazz a offert 23 millions sur 3 ans au pivot, restricted free agent cet été. Sauf que 15,7 millions – l’équivalent des deux dernières saisons du bail – ne sont garanties que si l’équipe dans laquelle évolue le joueur atteint le stade des demi-finales de Conférence au cours de la première année. Une clause qui concerne a priori plus les Sixers, éliminés en second tour lors des trois dernières campagnes de playoffs, que le Jazz, qui continue sa reconstruction un an après avoir transféré ses deux All-Stars Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

15 millions garantis, ça pousse à réfléchir pour une franchise comme celle de Philadelphia. Les Sixers ont déjà un pivot star, Joel Embiid, et les équipes qui nourrissent de grandes ambitions ont généralement peu de marge de manœuvre pour se renforcer. La flexibilité financière est un luxe que Morey apprécie. Malgré tout, le dirigeant et ses assistants ont tout de même décidé de s’aligner sur l’offre faite à Reed pour le conserver. Ils avaient 48 heures pour faire leur choix et ils ont attendu 90 minutes avant la deadline.

Le joueur de 24 ans peut maintenant bloquer n’importe quel trade pendant un an et il ne peut pas être envoyé au Jazz la saison prochaine. Ce n’est pas surprenant que les Sixers aient voulu le garder. Il s’est montré à son avantage lors des opportunités qui lui ont été données. Il a par exemple compilé 10 points et 15 rebonds en démarrant dans le cinq majeur le Game 4 du premier tour des playoffs contre les Brooklyn Nets en l’absence d’Embiid. L’intérieur a aussi cumulé plus de 11 points et 11 rebonds de moyenne lors des deux matches au cours desquels il a été titularisé en saison régulière.

Les Sixers ont désormais quatre pivots sous contrat pour la saison prochaine : Joel Embiid, Montrezl Harrell, Mo Bamba et Paul Reed.