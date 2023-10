Payton Pritchard prolongé pour 30 millions à Boston

Même en jouant peu, Payton Pritchard a montré beaucoup. En tout cas, il a montré suffisamment pour que les Boston Celtics sortent le chéquier pour le prolonger avant qu'il ne devienne Free Agent. Adrian Wojnarowski a annoncé la signature d'une extension de contrat négociée entre le joueur et sa franchise, avec donc quatre années de plus et 30 millions garantis offerts au meneur de 25 ans. Un montant qui laisse penser qu'il occupera un rôle plus important en sortie de banc cette saison. En effet, il ne jouait que 13 minutes par match l'an passé, en étant notamment barré par Marcus Smart et Malcolm Brogdon. Les deux sont partis pendant l'intersaison.

Jrue Holiday est arrivé mais Pritchard sera donc sa doublure sur le poste un. Le 26e choix de la draft 2020 a les capacités pour s'illustrer en assumant un peu plus de responsabilités. C'est un gestionnaire intéressant mais aussi un bon tireur à trois-points. Il compile 6,6 points, 40% derrière l'arc et 1,7 passe décisive en 185 matches depuis son arrivée dans la ligue.

Il est le septième joueur de la cuvée 2020 à signer une extension après Anthony Edwards, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, Isaiah Stewart, Desmond Bane et Devin Vassell. Payton Pritchard aurait pu devenir Free Agent (protégé) l'été prochain si les Celtics ne s'étaient pas positionnés avant la reprise.