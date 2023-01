De 3e à 8e, la dégringolade des Pelicans continue

Excellents pendant une bonne partie de la première moitié de la saison, les New Orleans Pelicans ont été un temps considérés parmi les outsiders à l'Ouest. Mais les blessures sont venues dérailler leur parcours. La franchise de Louisiane n'arrête plus de perdre. Elle reste sur 8 défaites de rang ! Le dernier pépin de Zion Williamson a vraiment fait mal aux Pelicans. Ils n'ont gagné que 3 matches sur 14 ! Du coup, ils sont passés de la troisième à la huitième place de la Conférence. Leur bilan est désormais à peine positif (26-25).

Brandon Ingram est revenu entre temps mais il court encore après ses sensations et il ne joue pas tous les matches. C'est à se demander si, dans cette course absolument dingue pour les playoffs à l'Ouest, les Pelicans ne sont pas en train de laisser trop de plumes. Zion ne sera pas réévalué avant plus d'une semaine. Il est donc fort possible qu'il ne revienne qu'après le All-Star Game. Où en sera New Orleans à ce moment-là ? Les joueurs de Willie Green auront-ils les ressources pour remonter dans le top-6 par exemple ? Cette saison est vraiment folle et on risque de ne pas savoir avant le dernier match.