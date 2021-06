Avec le talent qui était le sien et les frissons qu'il a provoqués pendant quelques années en NBA, Penny Hardaway aurait dû connaître une carrière de Hall of Famer. Les blessures en ont décidé autrement et l'ancien meneur du Magic peut encore espérer entrer au Panthéon de la NBA en tant que coach. Son aventure en la matière pourrait débuter cette saison, à en croire les dernières rumeurs.

Celui qui s'occupe depuis plusieurs années de la fac de Memphis (où il s'est retrouvé impliqué dans la suspension de James Wiseman) s'est en effet entretenu avec le front office d'Orlando ces derniers jours.

Penny Hardaway : ce qu'il a été, ce qu'il aurait pu être

Penny Hardaway n'est pas le seul à avoir rencontré la direction pour le poste de head coach (Terry Stotts et Becky Hammon ont été cités ces derniers jours), mais il est l'un des favoris pour succéder à Steve Clifford, selon Shams Charania de The Athletic.

En décembre dernier, l'ancien All-Star de 49 ans a signé une prolongation de 5 ans avec les Tigers, jusqu'en 2026. Les fans du Magic seraient forcément ravis de voir l'un des meilleurs joueurs de leur jeune histoire tenter de redresser la franchise en développant un noyau de jeunes joueurs comme il le fait en NCAA depuis trois ans.

Tracy McGrady rend un hommage ultime à Penny Hardaway