Petr Cornelie enfin aux Denver Nuggets cette saison ?

Après une très belle saison individuelle et une médaille d’Argent aux Jeux Olympiques, Petr Cornelie va peut-être enfin découvrir la NBA. Selon les informations de BeBasket, le pivot de 26 ans (2,11 m) pourrait finalement rejoindre les Denver Nuggets cette saison. Il avait été drafté par la franchise du Colorado au second tour en 2016, sans jamais jouer dans la grande ligue.

Le natif de Calais tournait à 14 points par match avec Pau-Lacq Orthez l’an dernier et il arrive à maturité. C’est peut-être justement le moment idéal pour tenter sa chance de l’autre côté de l’Atlantique. Avec éventuellement un « two way contract » qui permet d’alterner entre la NBA et la G-League.

Petr Cornelie aurait d’autres offres en Euroleague, notamment en France et à l’étranger.