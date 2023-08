Quand Phil Jackson trouvait Kobe Bryant plus complet que Michael Jordan

Comparer les légendes du basket entre elles n’a pas toujours de sens mais c’est pourtant l’un des passe-temps favoris de nombreux amateurs de sport. Parce que ça nous transporte, ça nous fait rêver, discuter, débattre, etc. S’il y en a un qui est bien placé pour se pencher sur les cas de Michael Jordan et Kobe Bryant, c’est Phil Jackson. L’entraîneur emblématique a eu le luxe de coacher les deux au cours de sa carrière.

En 2001, alors que les Los Angeles Lakers se dirigeaient vers un second sacre consécutif, Jackson vantait les qualités de créateur de son numéro 8, en prenant soin de préciser que Michael Jordan ne remplissait pas autant de rôles sur le terrain.

« J’ai toujours placé la barre très haute pour Kobe et il n’a pas seulement atteint cette barre mais il est aussi passé par-dessus. Je n’ai jamais eu un joueur aussi complet. Je n’ai jamais demandé à Michael de devenir un playmaker. Il est le meilleur joueur que j’ai connu et je peux le considérer comme le meilleur de tous les temps mais je ne lui ai jamais demandé de devenir un playmaker. Sauf en cas de prises-à-deux ou à trois. Kobe a dû apprendre à gérer l’attaque, lire les défenses adverses, satisfaire tout le monde, etc. Et il le fait très bien. »

Adepte de philosophie, Phil Jackson tenait peut-être à flatter l’ego de Kobe Bryant, à l’époque un jeune joueur parfois difficile à cadrer malgré tout son talent. Ou peut-être qu’il pensait tout simplement que le Black Mamba était plus complet que Jordan sans forcément être plus fort, ce qui se défend totalement.