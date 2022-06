Les Sixers préparent un gros coup cet été, avec 5 joueurs sur le marché

Les Philadelphia Sixers ont mis Tobias Harris, Danny Green, Furkan Korkmaz, Matisse Thybulle, Shake Milton et leur 23e choix à la draft sur le marché des transferts.

Bloqués au stade des demi-finales de conférence depuis 2018, les Philadelphia Sixers cherchent à passer un cap. Cette année, dans ce but, ils se sont séparés de Ben Simmons, au cœur de leur projet depuis 2016, pour récupérer James Harden. Ils explorent désormais toutes les possibilités pour améliorer leur effectif. Ils envisagent sérieusement de transférer Tobias Harris, Danny Green, Furkan Korkmaz, Matisse Thybulle, Shake Milton, ainsi que leur 23e choix à la draft 2022.

Selon Keith Pompey, du Philadelphia Inquirer, les Sixers testent le marché des trades pour tous ces assets. Ils ont conscience que leur roster n’est pas en mesure d’aller chercher un titre en l’état. La franchise espère ainsi récupérer le ou les joueurs qui lui manquent pour franchir ce cap pendant l’intersaison.

À Philadelphie, seulement trois joueurs sont intouchables : Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey. C’est peut-être davantage une question de valeur sur le marché pour Harden qui, malgré son déclin, devrait activer sa player option de 47,3 millions de dollars cet été. Quoiqu’il en soit, ces trois éléments sont au cœur du projet sportif et devraient y rester la saison prochaine.

Tobias Harris, la clé de l'intersaison des Sixers ?

Un trade de Tobias Harris, qui a 76,9 millions de dollars de contrat sur deux ans, semble être le meilleur moyen de débloquer la situation. Cela pourrait en effet permettre aux Sixers de récupérer une troisième star à côté d’Embiid et Harden. La valeur de l’ailier a d’ailleurs augmenté après de bons playoffs, dans lesquels il s’est montré précieux des deux côtés du terrain.

Les rumeurs d’un transfert d'Harris persistent toutefois depuis plusieurs saisons. Ils ont sérieusement envisagé de s’en séparer à la trade deadline, dans un package avec Ben Simmons. Ils n’ont apparemment jamais réussi à trouver de contrepartie satisfaisante et rien n’indique que les choses changeront cette année.

Le dilemme Matisse Thybulle

Matisse Thybulle, pour sa part, a longtemps été considéré comme intransférable. Daryl Morey, à la tête du front office, y est très attaché. Il a notamment refusé de l’inclure dans les négociations au mois de février. Cependant, dans sa troisième année en NBA, il n’a pas montré les progrès offensifs que l’on pouvait attendre de lui.

Excellent défenseur, à 25 ans, Thybulle a une valeur certaine sur le marché. Il pourrait clairement intéresser une équipe qui a le temps de le développer et de travailler sur ses points faibles. De plus, il est éligible à une extension de contrat — jusqu’à 186 millions sur cinq ans — et pourrait donc s’engager à long terme dans la franchise qui le récupérerait. La négociation de cette extension sera d’ailleurs l’une des priorités de l’intersaison des Sixers s’il reste.

Furkan Korkmaz et Shake Milton ont, pour leur part, des contrats plus modestes. Ils pourraient être inclus avec Danny Green, blessé aux ligaments du genou, dans un deal pour un joueur intéressant. De la même manière que le 23e choix de la draft, ces assets permettraient de compléter une offre pour un titulaire.

Quoiqu’il en soit, les Sixers devraient se montrer très actifs sur le marché des transferts cet été. Déterminés à jouer le titre l’année prochaine avec Joel Embiid, calibre MVP, ils pourraient faire un gros coup pendant l’intersaison.