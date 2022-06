Les Nets refusent le 23e choix des Sixers à la draft

Récupéré dans le transfert de James Harden contre Ben Simmons, les Nets ont décidé de laisser le 23e choix de la draft aux Sixers. Brooklyn avait le droit de garder ce pick ou de prendre le premier tour 2023 de Philadelphie. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est la deuxième option qui a été préférée.

Les Brooklyn Nets semblent partis pour ne recruter aucun joueur à la draft. En effet, ils ont envoyé leurs propres picks, 17 et 46, aux Rockets et aux Pistons. Un choix cohérent pour une équipe qui vise le titre dès cette année et qui compte plutôt sur des vétérans.

Cette décision pourra permettre à la franchise de monter un transfert jusqu’à l’été 2023. Une flexibilité fera sans doute du bien avant la trade deadline ou pendant l’intersaison si un besoin de changement se fait ressentir. S’ils le conservent et que les dieux du basket leur sourient, ils pourraient peut-être avoir un meilleur choix l’année prochaine. En somme, Brooklyn avait toutes les raisons de refuser ce pick 23.

Pour rappel, les Nets ont récupéré cet asset à la trade deadline de février. Ils avaient alors transféré James Harden et Paul Millsap aux 76ers en échange de Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et deux premiers tours de draft.

Les Sixers face à un choix

Du côté des Sixers, cette nouvelle les forcera à prendre une décision rapidement. En effet, la date de la draft est fixée au 23 juin. Ils devront donc décider d’ici là s’ils préfèrent utiliser leur choix ou l’échanger.

Dans la mesure où ils cherchent eux aussi à renforcer leur roster pour l’année prochaine, ils devraient jeter leur dévolu sur un jeune déjà expérimenté à la draft ou sur un vétéran dans un transfert. Il s’agit d’ailleurs du dernier pick que Philadelphie pourra inclure dans un trade pour les sept prochaines années. Conséquence directe des nombreux premiers tours qu’ils ont cédé dans des transferts.

