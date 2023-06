Top-20 : Les joueurs qui ont marqué les playoffs

20. Tyrese Maxey (Philadelphia Sixers)

Il fallait bien citer un joueur des Sixers. Attention, spoiler : c’est le seul. Ça ne veut pas dire qu’il a été le meilleur élément de son équipe sur cette campagne – et même ça, ça se discute presque – mais c’est tout de même intéressant de souligner qu’il a marqué plus de points (20,5) que James Harden (20,3) tout en ayant de meilleurs pourcentages (42 et 40 contre 39 et 37).

Mais ce que l’on tient à retenir, c’est que Tyrese Maxey est l’un des rares à avoir fait preuve de cœur, de combativité et d’orgueil au moment où les Sixers ont complètement pris l’eau contre les Celtics. L’un des seuls à avoir essayé de jouer et d’agresser la défense adverse, même à -20, -30. Et ça, à 22 ans, c’est un signe fort concernant son caractère.

19. Russell Westbrook (Los Angeles Clippers)

Les Clippers sont sortis vite et ils n’avaient aucune chance de battre les Suns sans Kawhi Leonard, encore plus sans Paul George. Mais ça a permis à Russell Westbrook de montrer qu’il peut toujours assumer un rôle de première option offensive au sein d’une équipe de playoffs. Il y a eu des couacs : un 3 sur 19 lors du Game 1 (gagné) et un 3 sur 18 lors du Game 5 (perdu). Mais l’ancien MVP a enchaîné 28, 30 et 37 points entre les deux.

Surtout, il a toujours trouvé un moyen d’impacter le jeu même en étant maladroit. Il finit en 23-7-7, une ligne de statistiques qui tend à prouver qu’il n’est pas si lui du joueur qu’il était au Thunder, à la condition que son équipe lui fasse confiance et le mette dans de bonnes conditions. On ne l’avait pas vu aussi heureux depuis longtemps et, franchement, ça nous a fait très plaisir.

18. Kevon Looney (Golden State Warriors)

L’aspirateur humain. L’homme qui gobe des rebonds plus vite que son ombre. Il a été l’une des rares satisfactions du côté des Warriors derrière Stephen Curry. Il a capté 20 rebonds ou plus à 4 reprises en 13 matches. Ses performances sous les arceaux ont été décisives pour éviter aux champions en titre une sortie de route dès le premier tour. Et il termine avec 13 rebonds de moyenne au compteur. C’est devenu sans aucune contestation possible l’un des quatre joueurs les plus importants de la franchise.

17. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Ces playoffs ont définitivement enterré les statuts dans le Minnesota : la star des Wolves, c’est Anthony Edwards. Devant Karl-Anthony Towns. Il est devenu officiellement la pierre angulaire du projet cette saison et ça permet à la franchise de relativiser sa sortie au premier tour après avoir énormément investi sur Rudy Gobert lors de la dernière intersaison. Parce qu’elle peut toujours croire à un avenir intrigant et prometteur avec son jeune ailier.

Il a claqué 31 points de moyenne en 5 matches, avec des pourcentages pas ridicules (48 et 34). Le tout à plus de 5 rebonds et 5 passes. Une pointe à 41 unités, deux autres à 36 et 34. Au final, arracher un match aux Nuggets n’était pas une mince affaire et les Wolves ont su le faire.

16. Rui Hachimura (Los Angeles Lakers)

L’une des révélations des playoffs du côté des Lakers. Il a été le facteur X sur le premier tour, avec notamment un match à 29 points en ouverture de la série contre les Grizzlies. Moins en vue contre les Warriors, il a aussi été précieux contre les Nuggets malgré le sweep. Rui Hachimura n’a pas été toujours très prolifique mais il a rappelé qu’il pouvait s’affirmer comme un potentiel « two way player » long, athlétique et polyvalent. Juste avant sa Free Agency, idéal pour aller chercher un contrat sympathique.