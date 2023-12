Plus que 4 jours pour profiter de nos offres de Noël !

Noël approche. On le sent. Cette période particulière nous donne envie de faire des cadeaux. Après les offres d'abonnement et les 2 premiers packs, on s'est dit qu'un pack spécial Chicago Bulls pourrait faire un joli cadeau de Noël. Alors, on vous le propose à prix très doux (29,90€) mais seulement pendant quelques jours, soit jusqu'à la fin de la semaine. C'est aussi la date à laquelle on ne pourra plus garantir une livraison avant Noël.

Car, oui, nous enverrons vos dernières commandes le lundi 18 décembre pour être certain que les colis arrivent avant le 24 décembre.

Toute commande passée après le 17 décembre 23h59 ne sera donc pas garantie avant Noël.

Profitez de nos promos de Noël jusqu'à dimanche 23h59 !

Vous cherchez une idée de cadeau parfaite pour le petit cousin ou le vieux tonton ? Un truc évident et qui fera vraiment plaisir ? Quelque chose d'original, de stylé, de facile à emballer (essentiel !) et qui, en plus, vous permet de transmettre, tout en douceur, vos valeurs et votre amour pour la balle orange ? Ne cherchez plus, on a la solution pour vous !

Pour Noël, on vous propose :

Des offres d'abonnements (avec le petit bon cadeau à imprimer, easy on vous dit) Des packs à prix très doux pour rendre heureux sans se ruiner Des Mooks et du livre unitaires, car c'est toujours très efficace

Et on vous offre les frais de port dès 50€ !

TOUS NOS MOOKS

ET NOTRE LIVRE fraîchement sorti