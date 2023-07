Podcast 102 : Faut-il encore croire en Zion Williamson ?

A la rentrée, les yeux seront rivés sur Zion Williamson et les New Orleans Pelicans. Après avoir manqué plus de matches qu'il n'en a joué, l'intérieur All-Star sait qu'il doit montrer pourquoi sa place est parmi les superstars de la ligue. Théo Haumesser et Shaï Mamou discutent du cas Zion dans l'épisode de cette semaine.

