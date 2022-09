Podcast #56 : Les promesses du media day, info ou intox ?

Dans l'épisode de cette semaine, on revient sur la rentrée médiatique des joueurs NBA et sur le parcours des Bleues à la Coupe du monde 2022.

Les 30 franchises NBA et leurs joueurs ont fait leur rentrée médiatique cette semaine. Comme d'habitude, tout le monde est beau et joli, avec des promesses et les meilleures intentions du monde. Qui faut-il croire ? Qui raconte d'énormes cracks simplement pour la façade ?

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent de tout ça dans l'épisode de cette semaine du podcast BasketSession/REVERSE, en revenant également sur le parcours de l'équipe de France féminine à la Coupe du monde 2022 avant le quart de finale contre la Chine jeudi matin.

