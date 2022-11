Podcast #66 – Luka Doncic se “jameshardenise”, info ou intox ?

Cette semaine, en compagnie de Josh Moysan du podcast NBA Corner, on s'est penché sur quelques tendances et théories chaudes en se demandant quel crédit leur accorder. En vrac : l'hardenisation de Luka Doncic, les retours en forme d'Anthony Davis et Ben Simmons, ou encore le refus de tanker des Pacers.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel de la rédaction de BasketSession et du Mook REVERSE vous proposent ce nouvel épisode. Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur Youtube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez.

