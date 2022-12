Podcast #69 : Les Knicks et les Nets cartonnent, NYC de retour au top ?

Les Knicks et les Nets pètent le feu et ça valait bien que l'on consacre notre épisode de cette semaine aux deux équipes de New York.

Nouvelle semaine, nouveau podcast ! Dans ce nouvel épisode, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Benjamin Moubèche, de la rédaction de BasketSession et du Mook REVERSE, se sont penchés sur la forme resplendissante des deux équipes de New York, les Nets et les Knicks, et sur leurs chances de poursuivre sur cet élan.

Le podcast sur YouTube

Le podcast sur la plateforme de votre choix

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Les Nets enfin dignes de leur standing

06:41 - La clef des bonnes attaques, c'est la défense

26:00 - Jusqu'où peuvent aller les Nets ?

36:12 - Kevin Durant au sommet de son art

40:50 - Les Knicks en pleine ascension

45:29 - Tom Thibodeau est-il le bon coach pour cette équipe ?

56:48 - Où vont les Knicks ?

01:05:11 - Outro