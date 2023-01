Podcast #74 : Sacramento Kings, la revanche des mal-aimés

On s'est suffisamment moqué des Sacramento Kings par le passé pour reconnaître qu'ils sont LA bonne surprise de la saison en NBA. Après 17 ans de disette en playoffs, les Californiens n'ont jamais semblé aussi proche d'y revenir. Le plus intéressant, c'est que l'avenir à court et moyen terme de la franchise est prometteur, avec Domantas Sabonis, De'Aaron Fox ou Keegan Murray pour ne citer qu'eux.

Dans l'épisode de cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou , de la rédaction de BasketSession et REVERSE, se penchent sur le superbe travail de Mike Brown et la dynamique des Kings, avant un petit focus sur quelques joueurs performants dont on ne parle pas assez.

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Retour sur le NBA Paris Game 2023

17:50 - Les Sacramento Kings sortent de l'ombre

31:55 - Le trade Sabonis/Haliburton est-il vraiment gagnant-gagnant ?

36:03 - Quelle marge de progression pour les Kings ?

45:29 - Qui sont les joueurs les plus sous-côtés du moment ?

01:01:53 - Outro

Keegan Murray, un autre signe que l'avenir des Kings est radieux