Podcast #90 : Les grandes questions playoffs qui fâchent

Dans l'épisode de cette semaine, on s'est posé quelques questions un peu provoc et possiblement contrariantes sur ces playoffs qui tiennent toutes leurs promesses.

Alors que les playoffs battent leur plein et qu'on approche doucement des finales de Conférence, on a tenté de répondre à quelques questions importantes (ou pas) sur ce qui se déroule sous nos yeux en NBA ces derniers jours. Parfois avec provocation, parfois en toute bonne foi. Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent de tout ça dans le 90e épisode du podcast BasketSession/Reverse.

