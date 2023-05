Podcast #92 : Les secrets du Heat et la revanche de Jamal Murray

Dans l'épisode de cette semaine, Antoine, Théo et Shaï tentent de percer à jouer la recette du succès de Miami et évoquent l'ascension de Jamal Murray.

Les Nuggets et le Heat se plaignent, à juste titre, que l'on parle beaucoup plus de la faillite de leurs adversaires que de leurs propres accomplissements. Ils ont raison et la triplette composée de Théo Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou s'est penchée sur les ingrédients qui ont propulsé Miami aux portes des Finales, mais aussi sur l'accession au rang de star de Jamal Murray du côté de Denver.

