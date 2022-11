Evidemment, les Boston Celtics ont attendu que l'on ait enregistré cet épisode 65 pour perdre face à Chicago après 9 victoires de suite 😂. Pas grave, ça ne change absolument rien à ce que l'on dit sur eux, sur leurs ambitions ou le niveau qu'a atteint Jayson Tatum au point de devenir l'une des superstars de la ligue.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel de la rédaction de BasketSession et du Mook REVERSE se penchent sur ce qui fait la force des Celtics cette saison et sur ce qu'ils sont capables d'accomplir ou non dans les semaines et les mois qui viennent.

