Celtics vs Warriors, Game 6 : Match à haut risque !

A l'approche du Game 6 des finales NBA, nos experts reviennent sur les deux derniers matches entre les Warriors et les Celtics.

Les finales NBA battent leur plein et les Golden State Warriors ont l'occasion d'en terminer avec les Boston Celtics lors du Game 6 jeudi prochain. Shai Mamou et Théophile Haumesser prennent le temps d'analyser les deux derniers matches et de faire la preview de cette rencontre décisive dans notre dernier épisode du podcast Basketsession.

