Ep #118 : Nos conclusions hâtives du début de saison NBA

L'épisode de la semaine est en ligne. Théo et Antoine discutent de leurs premiers constats après deux semaines de compétition.

Deux semaines de NBA, ça suffit pour tout comprendre, non ? Théophile Haumesser et Antoine Pimmel essayent d'établir les premières conclusions hâtives qui leur semblent les plus durables cette saison. Du niveau impressionnant des Boston Celtics aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ou un débat sur le Miami Heat, tout y passe !

