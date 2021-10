Pop est fan de Luka Doncic… et nostalgique de l’ex-Yougoslavie

Gregg Popovich est les Spurs sont tombés sur un os la nuit dernière, lors du derby texan contre les Dallas Mavericks. Dans le dernier quart-temps, Luka Doncic a pris feu et porté son équipe vers la victoire. Interrogé sur le cas du Slovène, Pop n'a pas caché son admiration pour la star des Mavs et pour les joueurs issus de l'ex-Yougoslavie.

Tout ça lui a inspiré une tirade sur le sujet. Voici sa traduction.

Gregg Popovich : son speech ému et vengeur après la finale des JO

On comprend complètement ce que veut dire Gregg Popovich. On ne serait pas contre voir Nikola Jokic, Luka Doncic et d'autres représentants de l'ex-Yougoslavie sous le même maillot. Mais d'un autre côté, ces populations n'échangeraient pour rien au monde leur indépendance durement acquise. Il faudra donc se contenter de voir chacun de ces monstres-là porter son pays sur ses épaules pour bousculer la suprématie américaine.

During Gregg Popovich’s pregame availability with reporters, @TheDanaLarson asked for his current thoughts about @luka7doncic. Pop launched into an answer that enthralled all of us. Vintage Pop: pic.twitter.com/mb3FiBKHWI

— Brad Townsend (@townbrad) October 29, 2021