Porzingis : “Les Knicks m’auraient tradé de toute façon”

Le début de l'histoire entre Kristaps Porzingis et les New York Knicks était presque idyllique, avec une entame très prometteuse et une sélection pour le All-Star Game dès sa troisième saison en NBA. Le Letton n'avait pas pu l'honorer en raison d'une grave blessure et les choses s'étaient ensuite gâtées. Porzingis n'a plus rejoué pour les Knicks par la suite et la franchise, accédant à sa requête, l'a tradé vers Dallas à la fin du mois de janvier 2019. Du point de vue des fans, le responsable de cette brouille a toujours été l'actuel joueur des Boston Celtics. Invité dans le podcast de JJ Redick, The Old Man and the Three, Kristaps Porzingis a donné sa version des faits, non sans regrets.

"Beaucoup de choses se sont passées avant cette réunion (lors de laquelle il a demandé son trade, NDLR). Je me suis blessé, j'ai fait venir mon propre préparateur pour la convalescence, et il n'y eu aucune bonne communication entre nous. Il faudrait que je me repenche sur mes souvenirs, mais c'est un ensemble de choses qui ont provoqué ça.

Quand tu es blessé, tu n'as plus de valeur, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Tu ne peux rien montrer. Du temps s'est passé, il y a eu cette réunion et on se préparait à demander un trade. J'aurais aimé qu'on ne le fasse parce qu'ils m'auraient tradé de toute façon. Ils l'ont fait deux minutes après. Et ils ont pu dire que j'étais à l'origine de la demande de trade et que je ne voulais plus être là.

Il y a eu des discussions pour une prolongation avant ça. Je le répète, si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment parce que ce serait plus proche de ma personnalité. A l'époque, on a fait les choses d'une certaine manière et ça s'est fini comme ça".

Kristaps Porzingis fait les beaux jours des Celtics, avec lesquels il a eu un impact immédiat, et son aventure à New York est derrière lui. On peut toutefois se demander ce qu'il serait advenu s'il était resté chez les Knicks. Pour rappel, New York l'avait transféré à Dallas contre DeAndre Jordan, Wesley Matthews, Dennis Smith Jr, un 1er tour 2021 non-protégé et un 1er tour 2023 protégé à hauteur du top 10.

Les Mavs l'ont ensuite tradé à Washington deux ans plus tard, contre Spencer Dinwiddie et Davis Bertans.

