Pour Anthony Edwards, le GOAT n’est ni MJ ni LeBron…

Cela fait quelques années maintenant que Michael Jordan a trouvé un concurrent à sa taille pour le titre honorifique de meilleur joueur de tous les temps. Entre son Altesse et LeBron James, les avis divergent. Notamment entre la nouvelle et ancienne génération. Clairement pas anormal puisque la plupart des jeunes de moins de 35 ans n'ont jamais vu His Airness à l'oeuvre. Une jeunesse dont fait partie Anthony Edwards.

Deuxième du scrutin au ROY l'an passé, le gamin de Minnesota a donné son avis sur la question. Invité à choisir son GOAT, la réponse du futur sophomore des Timberwolves a interpellé. A tel point que Taylor Rooks, la journaliste présente, a dû répéter la question.

"- Maintenant ou de tous les temps ?

- De tous les temps. Kevin Durant. Parce que c'est un sept pieds (2,13m) et qu'il peut faire tout ce qu'un meneur ou arrière peut faire"

- Vraiment ? Devant MJ ?

- Oui.

- Devant LeBron ?

- Oui."

S'il choisit KD, c'est qu'Anthony Edward a grandi en étant fan du double MVP des Finales. Il ne s'en est jamais caché. L'ailier des Nets restera évidemment comme l'un des plus grands de ce sport. Sans doute le meilleur attaquant possible (pour les raisons évoquées par Edwards).