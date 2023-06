Pour Brandon Miller, le G.O.A.T. c’est… Paul George ???

Nous ne sommes pas dans l’intimité des workouts effectués par les différents futurs rookies NBA avec les franchises et il est donc impossible pour nous de mesurer leur progression depuis leur départ de la fac, du moins en ce qui concerne ceux qui jouaient en NCAA. En revanche, les différentes interviews données nous donnent la possibilité de les découvrir un peu plus et d’essayer de cerner leur personnalité. Brandon Miller a par exemple retenu notre attention en étant questionné au sujet du meilleur joueur de tous les temps.

Un journaliste l’a sondé sur le débat entre Michael Jordan – qui est toujours propriétaire des Charlotte Hornets, la franchise pressentie pour drafter Miller – et LeBron James au sujet du G.O.A.T.

“I actually don’t think LeBron is the GOAT of basketball... My GOAT of basketball is Paul George.”

Brandon Miller weighs in on the GOAT debate 👀

(via: @ScoopB) pic.twitter.com/mEqVz89PsM

— Complex Sports (@ComplexSports) June 21, 2023