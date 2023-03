Pour LeBron, Bronny est déjà meilleur que certains joueurs NBA…

LeBron James est fier de son fils Bronny et croit beaucoup dans ses chances de réussir une carrière en NBA. A tel point qu'il semble en perdre parfois l'objectivité la plus basique. On ne dit pas que Bronny James ne sera pas un bon joueur NBA. Il a les qualités pour, bien qu'être le fils de l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps est un poids gigantesque à porter quand on a les mêmes aspirations professionnelles que lui. Par contre, le dernier tweet de LeBron est à peu près aussi inconscient qu'irrespectueux.

Alors que les Lakers ne jouaient pas la nuit dernière et que lui est blessé pour plusieurs semaines, le King s'est posé devant les matches de la nuit en NBA. Voici ce qu'il a tiré comme conclusion de ce qu'il a vu.

"Bronny est clairement meilleur que certains de ces mecs que j'ai vu jouer sur le League Pass aujourd'hui. Merde, c'était hilarant !".

On ne sait pas si c'est le niveau global de certaines équipes ou un joueur en particulier (le Twitter US pense qu'il s'agit de Grant Williams...) qui est ciblé ici par LeBron James. Quoi qu'il en soit, Bronny a 17 ans et on ne l'imagine pas avoir déjà plus d'impact en NBA que les joueurs qui y évoluent aujourd'hui et affrontent quotidiennement d'autres adultes. Le rejeton du "Chosen One" est toujours au lycée et n'a pas le même degré de domination que plein d'autres joueurs de high school.

Encore une fois, ça ne présage en rien de ce que sera sa carrière, mais ce n'est sans doute pas lui rendre service que de continuer l'opération de lobbying lancée il y a quelques années déjà. On sait déjà que LeBron liera probablement son avenir et ses dernières années en NBA à l'arrivée de son fils et que ce dernier sera drafté dans tous les cas grâce à cette influence.

