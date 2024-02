Pour les 61 ans de MJ, offrez-vous un Mook JORDAN

Michael Jordan fête ses 61 ans et il encore temps de vous plonger sur notre Mook consacré à l'idole, entre ombre et lumière.

Michael Jordan fête ses 61 ans ce weekend et c'est une bonne occasion pour vous plonger sur notre Mook #11 consacré à MJ, toujours disponible dans notre shop.

Au-delà des histoires, des performances et des anecdotes, nous avons voulu saisir l'essence même de ce sportif hors norme dont la carrière et l'aura ont transcendé les limites de son sport pour impacter la culture mondiale dans son ensemble.

Avec notre équipe de journalistes, d'illustrateurs et de photographes, nous avons souhaité vous offrir un numéro à la hauteur des exigences folles que s'imposait lui-même MJ.

De son impact sur le jeu à la façon dont il a transformé la culture mondiale, en passant par ses plus grands faits de gloire mais aussi ses zones les plus troubles, nous nous sommes donc livrés à une analyse de fond du joueur, de l'homme et du mythe pour vous présenter un ouvrage de 240 pages résolument original.Ni une biographie, ni une hagiographie, nous espérons apporter, à notre façon, un peu de matière et de perspective pour mieux cerner et comprendre le personnage incroyable qu'est Michael Jordan.

Foncez, vous ne serez pas déçus !