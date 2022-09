Nando De Colo était l'un des deux grands absents de l'EuroBasket 2022 avec l'équipe de France. Même si les Bleus ont décroché la médaille d'argent, le nouvel arrière de l'ASVEL a ressenti de la frustration derrière son écran en voyant ses partenaires être surclassés par l'Espagne. En plus de son passage devant la presse hier - vous pouvez retrouver l'interview ICI - De Colo a participé au podcast "Basket Time" de RMC Sport.

Il s'y est montré cash et très direct sur les problèmes qu'il a identifiés dans ce groupe qu'il connaît si bien.

"Je crois que pendant la finale, il y a eu des mauvais choix tactiques, des prises de décision qui n'ont pas été bonnes, et même si on fait une première mi-temps très limite parce qu'on laisse jouer l'Espagne, on doit prendre le match en main en deuxième mi-temps. On n'a pas su le faire. C'est peut-être là où j'aurais pu dire quelque chose en interne, mais c'est comme ça. Il faut apprendre de tout ce que l'on a pu réaliser et aller de l'avant, même si la médaille d'argent est compliquée à accepter.

Je pense qu'on a été très inconstants sur l'ensemble de l'Euro, même si on réussi à pratiquement aller jusqu'au bout. On en avait clairement les capacités, mais des choses n'ont pas été faites de la bonne manière. C'est facile à dire derrière son écran, mais je me serais permis de dire ces choses si j'avais été là".

Ce n'est pas pour mettre la faute sur Rudy, mais lui donner la balle à chaque fois poste haut, ce n'est pas la meilleure manière de l'utiliser

Nando De Colo a particulièrement été frustré par les nombreuses pertes de balle des Bleus et l'utilisation de Rudy Gobert sur ce tournoi.

"On a perdu beaucoup de ballons tout au long de cet Euro. Ce n'est pas le fait de perdre des ballons en soi, le problème. Si on perd des ballons parce que Thomas Heurtel ou Evan Fournier créent du jeu, ce n'est pas un souci. Là on a eu des pertes de balle où on se demande comment on a pu les perdre. C'est dommage parce qu'au lieu de contrôler le match on est obligé de batailler. La chance a tourné en notre faveur avant, mais en finale l'Espagne a beaucoup mieux maîtrisé son sujet. Il faut que chacun se remette à sa place, que chacun sache ce qu'il peut apporter à l'équipe, comme l'été dernier. Chacun faisait pour l'équipe et ne cherchait pas à s'en sortir individuellement. Ce n'est pas pour mettre la faute sur Rudy, mais lui donner la balle à chaque fois poste haut, ce n'est pas la meilleure manière de l'utiliser. On sait très bien dans quel style de jeu Rudy peut être très important pour nous, défensivement, mais aussi en attaque. Si on créé pour lui, il faut être plus dans l'agressivité vers le panier et non pas que ce soit lui qui créé pour les autres. Il faut mettre chaque individualité au service de l'équipe".

L'analyse de Nando est intéressante et fait effectivement encore plus regretter son absence qui, rappelons-le quand même, était un choix personnel pour recharger les batteries avant la Coupe du monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Nando de Colo sur l'EuroBasket : J’avais besoin de souffler