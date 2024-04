Caitlin Clark vs Paige Bueckers, le duel à ne pas manquer

A 3h cette nuit, Iowa et UConn s'affrontent pour une place en finale du tournoi NCAAW. Un rendez-vous incontournable, notamment pour le duel entre Caitlin Clark et Paige Bueckers.

Cette nuit, à 3 heures du matin heure française, se tiendra le deuxième match du Final Four NCAAW entre les Iowa Hawkeyes et les UConn Huskies. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports et on vous explique pourquoi il ne faut absolument pas rater ce rendez-vous.

Le basket se joue à cinq contre cinq, mais on est bien obligés de noter que cette rencontre va aussi opposer deux arrières au talent étourdissant, probablement ce qui se fait de mieux au niveau universitaire chez les filles. Caitlin Clark et Paige Bueckers se connaissent - elles ont déjà joué ensemble sous le maillot des Etats-Unis chez les jeunes - et s'apprécient beaucoup. Pas d'animosité, donc, entre deux joueuses qui portent leur équipe depuis 4 ans, en même temps qu'elles sont responsables de l'engouement croissant du public américain (et pas que...) pour le basket féminin.

Clark et Bueckers ne se sont plus affrontées depuis leur année freshman et leurs retrouvailles seront les dernières à la fac. Caitlin Clark s'est présentée à la Draft 2024, où elle sera sélectionnée en première position par Indiana, sauf cataclysme. Paige Bueckers a elle choisi d'utiliser sa dernière année d'éligibilité bonus acquise à cause du Covid, notamment parce que son aventure sur le campus de Storrs a été marquée par plusieurs blessures sérieuses.

Attaquante ultime contre all-around player

En termes de profil, on a d'un côté une sorte d'attaquante ultime, avec un tir à 3 points à la distance et au volume révolutionnaires, avec une aisance au drive et au playmaking, en la personne de Clark, meilleure marqueuse de l'histoire de la NCAA depuis quelques semaines. De l'autre Bueckers a un profil plus all-around, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi prodigieuse en attaque et à la création, mais avec l'élément défensif en plus. Là où Caitlin Clark est généralement ciblée par les adversaires, il ne viendrait pas à l'idée aux coaches adverses de demander à leurs joueuses de mettre Paige Bueckers au défi, elle qui a joué poste 4 pendant une partie de la saison en raison des blessures en pagaille au sein du groupe de Geno Auriemma.

Sur le plan du jeu collectif, les Huskies ont un petit avantage malgré l'hécatombe subie ces derniers mois. Avec Aaliyah Edwards possible lottery pick 2024, ou encore la Croate Nika Mühl, Paige Bueckers a des lieutenantes très solides, là où Iowa a parfois plus de mal à trouver de l'aide pour accompagner le show Caitlin Clark.

Au niveau du coaching, Geno Auriemma a de la bouteille - euphémisme - et il s'agira de son 23e Final Four. Lisa Bluder n'est pas non plus née de la dernière pluie et espérera faire respecte le statut de numéro un des Hawkeyes.

Dans tous les cas, il y aura une opposition entre une équipe tournée vers l'attaque, Iowa, et une équipe aux fondamentaux défensifs plus prononcés, UConn. Le spectacle vaudra dans tous les coups le coup d'oeil nocturne !