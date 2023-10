Les Nuggets se sont affaiblis.

Ils n'ont pas remplacé Bruce Brown et Jeff Green.

Nikola Jokic n'aura plus le même appétit et n'aura qu'une hâte : boucler la saison pour aller suivre ses canassons en Serbie.

L'Ouest est bien plus fort que l'an dernier.

Pour gagner deux titres de suite au 21e siècle, il faut forcément une superteam comme les Warriors (2017-2018), le Heat (2012-2013) ou les Lakers (2000, 2001, 2002).

Voilà ce que l'on entend autour des Denver Nuggets depuis quelques semaines, pour argumenter contre leurs chances de réussir le back-to-back. Tout cela s'entend parfaitement. Mais c'est mettre de côté les forces et la spécificité de cette équipe, et passer à côté du travail effectué dans cette optique de remporter à nouveau le titre de champion NBA.

Commençons par cette fameuse profondeur qui manquerait désormais aux Nuggets. Bruce Brown a été fondamental en sortie de banc la saison dernière, avec un apport all-around en playoffs, c'est indéniable. Jeff Green a sans doute été l'un des meilleurs "vieux" de la ligue, avec des qualités athlétiques toujours aussi bluffantes pour son âge, et un leadership important dans le vestiaire. Il était tout simplement trop compliqué de s'aligner sur les offres pour ces deux joueurs, logiquement en quête des contrats les plus juteux possibles.

Ce que l'on ne dit pas assez, c'est que la promotion interne pourrait parfaitement permettre à Michael Malone de compenser ces départs. Outre l'arrivée de Justin Holiday, qui fera un boulot correct dans son registre, c'est sur la montée en régime de Christian Braun, l'éclosion de Peyton Watson et la fraîcheur de Julian Strawther que Denver compte s'appuyer pour conserver ladite profondeur.

Christian Braun n'a certes joué que 15 minutes par match en saison régulière, mais sa montée en puissance en playoffs et l'énergie qu'il a déployée sont des indicateurs très positifs. L'ancien de Kansas est une sorte de talisman qui ne demande qu'à avoir encore plus d'opportunités pour se montrer. Après avoir remporté coup sur coup le championnat de son état avec son lycée de Blue Valley Northwest et le titre NCAA avec les Jayhawks, Braun a pu enfiler la bague de champion NBA. Seuls quatre joueurs avaient réussi cet enchaînement de rêve : Bill Russell, Henry Bibby, Magic Johnson et Billy Thompson.

Peyton Watson, couvé la saison dernière, est tenu en très haute estime par le GM Calvin Booth, qui a même fauté en se croyant en off dernièrement : « Peyton est plus grand (que Bruce Brown) et a plus d’envergure. Il est plus athlétique, défend mieux et passe mieux. Il est inexpérimenté et n’est pas aussi efficace offensivement, mais notre équipe a besoin de défense plus que d’attaque ».

La confiance règne également autour de Julian Strawther, redoutable sur l'aile pendant la pré-saison, où on l'a plusieurs fois vu terminer meilleur marqueur des matches des Nuggets, particulièrement quand les cadres que sont Nikola Jokic ou Jamal Murray soufflaient au bord du terrain. Strawther, drafté avec le 29e pick par Indiana et récupéré immédiatement par Denver, a fait une saison junior solide avec Gonzaga et a prouvé pendant la préparation qu'il saisirait les occasions qui lui seront fournies de prouver sa valeur.

Pour ce qui est du noyau dur des Nuggets, il est important de garder à l'esprit que :

Le franchise player, Nikola Jokic, est un Ovni, pas encore trentenaire, qui vient de prouver qu'il était capable de faire gagner une équipe et de rendre tout le monde autour de lui meilleur

Le lieutenant principal, Jamal Murray, n'est pas encore All-Star mais a joué comme tel pendant les playoffs et peut poursuivre sa progression à seulement 26 ans

Les deux autres lieutenants principaux, Aaron Gordon et Michael Porter Jr n'ont que 28 et 25 ans, avec "MPJ" qui n'a clairement pas encore atteint son plein potentiel

Michael Malone irradie la confiance et a prouvé qu'il était l'un des meilleurs coaches de la NBA, doublé d'un type extrêmement ambitieux et pas du tout satisfait par ce seul titre : "Pat Riley a dit un jour en parlant de l'évolution naturelle au basket, que l'on passait du statut de rien à celui de débutant, de débutant à gagnant, de gagnant à contender et de contender à champion NBA. La dernière marche après avoir été champion, c'est de devenir une dynastie. Donc non, nous ne sommes pas rassasiés".

L'Ouest est terrible, certes, mais la plupart des équipes en question ont fait des modifications dans leur noyau dur, avec l'arrivée de joueurs tout sauf anodins (Bradley Beal et Chris Paul pour ne citer qu'eux) à intégrer

Premier test pour Denver : dans la nuit de mardi à mercredi, contre leurs victimes des demi-finales de Conférence Ouest la saison dernière : les Los Angeles Lakers.

