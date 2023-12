Quand adidas se moque de Kevin Durant sur Twitter

C'est un drame, ou une comédie, donc une comédie dramatique, en 3 actes. Tout commence quand il est demandé à Anthony Edwards quel joueur NBA il aimerait voir porter son nouveau modèle signature, la AE1. La star des Minnesota Timberwolves a alors répondu Kevin Durant. Sauf que ce dernier est signé chez Nike. Et il a fait comprendre de manière très directe qu'il ne le ferait sans doute jamais.

Won’t EVER see me put a big toe in them Mfers. https://t.co/6dxKV55QPi — Kevin Durant (@KDTrey5) December 1, 2023

La marque allemande est venue à la rescousse de son champion. Là encore, sans faire de détails.

Nah @Adidas. Bring the tweet back. Stand on binness. Take care of your responsibilities 😂 pic.twitter.com/0YSP1XglhV — Michael Sykes, II (@MikeDSykes) December 1, 2023

Le tweet a été retiré depuis mais le CM d'adidas avait une dernière vanne en stock.

meant to send that from the burner account… — adidas (@adidas) December 1, 2023

Une petite référence à la passion prononcée de KD pour les débats Twitter avec ses nombreux faux comptes.