Quand James Harden se comparait à Manu Ginobili et Paul Pierce

Même pas encore drafté, un James Harden de 19 ans se voyait comme un mix de deux Hall Of Famers, Manu Ginobili et Paul Pierce.

Back in the day, quand ses cheveux et sa barbe étaient plus courts, James Harden faisait déjà office de joueur très talentueux. L’un des plus prometteurs de la promotion 2009, celle dont il a finalement été retenu en troisième position par le Oklahoma City Thunder. Comme chaque année, des journalistes demandaient aux prospects de se comparer à d’autres joueurs NBA pour donner une idée de leur profil.

Une question toujours délicate puisqu’elle implique de répondre en citant des stars de la ligue avant même d’avoir posé le pied chez les pros. De quoi semer la confusion auprès de certains fans qui s’imaginent alors qu’un gamin a le culot de s’imaginer comme untel ou untel champion NBA.

« Je pense être un mix de Manu Ginobili et de Paul Pierce », osait par exemple James Harden.

Il parlait évidemment de style de jeu. Le pire… c’est que c’est à peu près ça. Enfin non. Enfin si. Disons que c’est un gaucher (Gino), adroit de loin (les deux), costaud qui joue de son corps pour pénétrer (Pierce). Après, c’est juste une comparaison, pas une copie identique. Mais il savait au moins comprendre quel joueur il pouvait devenir… avant de nous faire croire qu’il était prêt à faire tout ce que lui demanderait son coach. Ça a changé.