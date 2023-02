LeBron James est un peu plus entré dans l'histoire de la NBA cette nuit, en détrônant Kareem Abdul-Jabbar au nombre de points marqués en carrière en saison régulière. Après avoir offert au King des hommages mérités, si on cassait un peu l'ambiance ? Les Lakers ont perdu un match très important contre un concurrent direct dans la course au play-in, Oklahoma City. Et, malheureusement, c'est devenu une tradition pour LeBron de connaître la défaite lors des soirées où il marque l'histoire.

C'est un détail simplement pour le plaisir de chipoter, mais on avait quand même envie de signaler que :

lorsque LeBron James a dépassé Michael Jordan au classement du nombre de points en carrière, son équipe a perdu de 16 points face à Denver

au classement du nombre de points en carrière, son équipe a perdu de 16 points face à Denver lorsqu'il a dépassé Kobe Bryant dans ce même classement, son équipe a perdu de 17 points contre les Sixers

dans ce même classement, son équipe a perdu de 17 points contre les Sixers lorsqu'il est devenu le meilleur scoreur all-time, playoffs inclus, ses Lakers ont perdu face aux Warriors

lorsqu'il a atteint la barre des 10 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds, son équipe a perdu de 29 points face à Phoenix

lorsqu'il est devenu n°2 du classement des scoreurs en régulière, devant Karl Malone, les Lakers ont perdu face aux Wizards

Ajoutons à cela ce revers problématique face à OKC, mais qui n'avait pas l'air de contrarier grand monde la nuit dernière... Il y a comme une petite malédiction autour des matches où LeBron James réussi un accomplissement important.

Scoreur, passeur ou tout à la fois : Mais qui est vraiment LeBron James ?