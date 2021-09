Quand Stephen Curry s’imaginait en NBA à 14 ans

Stephen Curry a eu 33 ans en mars dernier et il a déjà cimenté sa place dans la légende de la NBA. Vingt ans plus tôt, Steph n'était que le fils aîné du sniper reconnu dans la ligue, Dell Curry. Pourtant, le garçon savait déjà ce qu'il voulait et avait en lui cette confiance et cette certitude qu'il arriverait un jour à marcher dans les pas de son père.

Un extrait du documentaire de la saison 3 de "Off the Hardwood" le montre bien. On y voit le clan Curry réuni autour du paternel et les deux frère Stephen et Seth en train de jouer. Les quelques mots du futur double MVP de la ligue sont déjà très parlants. Interrogé sur le fait qu'il s'était mis au baseball quelques années plus tôt, Stephen Curry avait répondu :

"Je jouais au baseball à Charlotte, pendant 4 ou 5 ans. J'aimais bien, j'ai joué à toutes les positions sauf pitcher, mais j'étais déjà plus intéressé par le basket. Ca a toujours été mon sport. Je fais tout pour être professionnel un jour, si j'en ai la chance".

Il est toujours amusant de voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à cet âge où peu lui prédisaient un tel avenir. Ce n'est qu'au moment où il a porté sa fac de Davidson loin au Final Four NCAA que les regards ont commencé à changer autour de lui. Et c'est après avoir surmonté des blessures à la cheville et la concurrence de Monta Ellis en début de carrière que tout le monde s'est aperçu qu'il était bien plus qu'un "fils de", mais aussi et surtout un joueur qui allait révolutionner la NBA.

Off the Hardwood, épisode 301 avec Stephen Curry

[Technique] Entraînez-vous au shoot comme Stephen Curry