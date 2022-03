Quand Sue Bird faisait croire que Larry Bird était son oncle

Il y a quelques semaines, Sue Bird a rencontré son célèbre homonyme Larry Bird pour la première fois de sa vie. La légendaire meneuse de Seattle, qui va bientôt débuter sa 18e saison en WNBA à 41 ans, a tourné un spot publicitaire en compagnie de Magic Johnson, Charles Barkley, Samuel L. Jackson et "Larry Legend".

L'interaction a été forcément particulière pour la quintuple championne olympique avec Team USA. Toute sa vie, Sue Bird s'est vue demander si Larry Bird était de sa famille. Et pendant quelques années, elle a prétendu que c'était le cas...

Lorsqu'elle était enfant, du côté de Syosset dans l'état de New York, la future superstar américaine, expliquait à tout le monde que Larry Bird, qui était en plein dans son prime dans les années 80 dans lesquelles elle a grandi, était... son oncle. Personne ne pouvait savoir que le nom originel de sa famille, composée d'immigrés juifs de Russie, était Boorda, là où la star des Celtics trouve ses racines dans l'Indiana.

"A l'école et dans le voisinage, je mentais et prétendais que Larry Bird était mon oncle. J'adorais qu'on croit que ce soit le cas. J'avais 6 ou 7 ans au début, donc je pense qu'on peut me pardonner. Quand on a filmé cette pub avec Larry, j'ai pu lui raconter ça et ça a été un très beau moment pour moi. Je lui ai dit qu'il était un membre honoraire de ma famille depuis que je suis née mais qu'il ne le savait pas. Il m'a repondu : 'Je suis flatté, c'est un honneur'. Merci Larry !", a raconté Sue Bird dans The Insider.

On imagine que beaucoup de gamins dans les années 80 ou 90 dont le nom de famille était Jordan, ont dû tenter de faire croire qu'ils avaient un lien plus ou moins proche avec Michael... Sans parler des Johnson, le nom de famille le plus répandu aux Etats-Unis ou presque, avec Magic !

Le spot publicitaire avec Sue Bird, Larry Bird, Magic et Barkley

Le trashtalk génial et méconnu de Larry Bird avec la Dream Team