Cette semaine, on avait envie de partager notre plaisir devant le niveau et l'incertitude de ces playoffs NBA 2022, avec des équipes construites sans association de superstars et plans à trois qui gâchent un peu le paysage. On s'est évidemment penchés sur chacune de séries en cours des demi-finales de Conférence pour débattre des rapports de force.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel au rapport pour l'épisode de la semaine du podcast Reverse/BasketSession !

Le podcast sur YouTube

Le podcast sur la plateforme de votre choix