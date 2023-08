Rajon Rondo ce génie : il affrontait les coaches, pas les joueurs

Lorsqu'il était joueur, Rajon Rondo avait déjà la réputation d'être un meneur ultra-cérébral, capable de connaître le playbook d'une équipe sur le bout des doigts et d'anticiper, contrer et malmener les plans des adversaires. Désormais retraité, l'ancien joueur des Boston Celtics et des Los Angeles Lakers est l'invité de JJ Redick dans son émission The Old Man and the Three cette semaine. Et la plongée qu'il nous offre dans sa réflexion et son approche lorsqu'il était encore en activité est fascinante. Rondo ne jouait pas contre d'autres basketteurs, mais contre... les coaches adverses.

"Quand on a affronté les Celtics en playoffs avec les Bulls, mon état d'esprit c'était de battre Brad Stevens. Pour le game 1, on était à l'hôtel et j'ai demandé à Jimmy Butler et Dwyane Wade de rester avec moi. Je travaillais sur des exécutions de systèmes pour le 4e quart-temps que Brad Stevens ne nous avait jamais vu faire. Quand on a mis ces systèmes en action, les Celtics n'ont pas été capables de les contrer ou de faire des ajustements. Pour avoir de l'avance, j'avais regardé 4 ou 5 des matches de Brad pour voir quel système ils utilisait dans le 4e quart-temps pour Isaiah Thomas, Al Horford, etc...

Mon était d'esprit c'était : comment est-ce que je peux battre le coach ? Comment est-ce que je peux l'outcoacher ? J'avais le sentiment d'avoir ce pouvoir parce que j'étais sur le terrain et directement impliqué dans le jeu, plutôt que d'être un coach qui gueule sur le côté pour essayer de communiquer à ses joueurs ce qu'ils doivent faire.

Je n'affrontais jamais les joueurs. J'observais le coach et ce qu'il disait. Grâce à ça, c'est comme si j'avais déjà les réponses à l'examen et j'allais forcément le réussir".

Rajon Rondo est un sociopathe du basket, preuve n°512

Rajon Rondo a illustré ce propos avec une anecdote concernant LeBron James, avec lequel il a remporté le deuxième titre de sa carrière en 2020, lors de la saison achevée dans la bulle de Disneyworld.

"Quand on était dans la bulle avec LeBron, on regardait Miami face à Boston et la fin de match était serrée. Il m'a dit : 'si on affronte Miami, je m'occupe de Spo et si on affronte Boston, tu t'occupes de Brad'. On ne s'est pas dit qu'on allait battre le Heat ou les Celtics, mais qu'on allait essayer d'outcoacher deux gars que l'on connaissait tous les deux très bien".

On a hâte d'écouter l'épisode en entier. Il devrait sortir dans les prochaines heures et nous permettre de mieux comprendre le cerveau complexe et génial du joueur original qu'était Rajon Rondo.