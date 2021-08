Rajon Rondo et Dwight Howard, deux futurs Hall Of Famers très instables

Il n’est pas toujours facile de passer du statut de star à celui de joueur de devoir. C’est pourtant une transition obligatoire pour d’ancienne superstar qui n’ont pas forcément le même impact une fois qu’elles prennent de l’âge. Rajon Rondo et Dwight Howard ont le mérite d’avoir su se réinventer pour prolonger leur carrière dans la ligue.

On parle tout de même de deux champions NBA et de deux futurs Hall Of Famers (et oui). Mais ils se sont plus perçus comme des joueurs majeurs. Ce qui explique par exemple qu’ils se retrouvent trimballés de franchise en franchise au cours des dernières saisons. Illustration avec une statistique parlante et surprenante : ils ont tous les deux joué pour sept équipes différentes lors des sept dernières saisons, en incluant celle à venir.

Rajon Rondo a porté les couleurs des Kings, des Bulls, des Pelicans, des Lakers, des Hawks, des Clippers et maintenant des Grizzlies depuis 2016. On peut même pousser à neuf équipes en neuf saisons pour le meneur en ajoutant les Celtics et les Mavericks.

Dwight Howard a lui joué pour les Rockets, les Hawks, les Hornets, les Wizards, les Lakers et les Sixers avant de revenir aux Lakers. Avec des rôles réduits mais tout de même importants pour les deux joueurs, sacrés ensemble avec Los Angeles en 2020.