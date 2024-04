Rajon Rondo tire sa révérence, clap de fin pour un joueur au cerveau unique

A 38 ans et après une carrière riche et originale, Rajon Rondo raccroche.

On l'avait compris depuis quelques mois déjà : Rajon Rondo ne rejouera plus en NBA. La retraite de l'ancien meneur des Boston Celtics et des Los Angeles Lakers, entre autres, a été officialisée ce mardi. Rondo a lui-même annoncé sa retraite lors de son passage dans le podcast All the Smoke. A 38 ans, l'ex-pensionnaire de Kentucky n'a plus joué depuis 2022 et une pige à Cleveland.

Il boucle une carrière débutée en 2006 et qui l'a vu connaître ses meilleures années en tant que point guard en soutien du Big Three des Celtics avec Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen, avec un titre de champion à la clé. Quelques années plus tard, en 2020, Rajon Rondo est devenu le premier joueur à remporter un titre avec les Celtics et leurs ennemis jurés des Lakers (depuis qu'ils sont basés à Los Angeles).

C'est un double champion NBA, quadruple All-Star, quadruple membre d'un meilleur cinq défensif, triple meilleur passeur et membre d'une All-NBA Team qui tire sa révérence. On se demandera bientôt ici si la carrière de Rondo lui vaudra les honneurs d'une introduction au Hall of Fame à l'avenir.

En attendant, beaucoup l'imaginaient devenir coach en NBA au vu de son profil très cérébral et analytique. Il existe de nombreuses anecdotes sur sa capacité surhumaine à mémoriser les systèmes adverses, anticiper les adaptations adverse et... dominer 99% de la population mondiale au Puissance 4. Ses incartades des dernières années impliquant des armes à feu et des substances illicites ne plaident pas en sa faveur pour une place en NBA, mais il est tout de même très souvent dans son ancienne fac de Kentucky et avec l'équipe de AAU dont il s'occupe. Pas impossible qu'on le voit un jour dans un staff.